In seiner Sitzung hat der Gemeinderat Fürstenfeld Mittwochabend das Budget für das Jahr 2023 mehrstimmig beschlossen. Insgesamt werden 33 Millionen Euro in die Hand genommen. Für heftige Diskussionen hat die Neuaufnahme eines Darlehens von 5,1 Millionen Euro gesorgt. Vizebürgermeister Harald Peindl (Grüne) stimmte dagegen, auch zwei weitere Parteikollegen schlossen sich an: "Die Verschuldung der Gemeinde ist in den vergangenen acht Jahren von 16 Millionen auf 20 Millionen Euro angestiegen. Weitere Millionen an Darlehen aufzunehmen, sei nun vollkommen überzogen", meinte Peindl.