Bei 1040 Grad wird den Christbaumkugeln eingeheizt, bis sie strahlen

Sieglinde Hofbauer fertigt in ihrer Keramikwerkstatt in Pöllau bei Hartberg einzigartige Christbaumkugeln aus Ton an. Jedes Stück - ob mit Pandabär, Waisenegger Kapelle oder Sonnenblume - ist ein Unikat und mit Liebe gemacht.