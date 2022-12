"Alles hat seine Zeit", sagt Margarete Hartinger, AMS-Geschäftsstellenleiterin in Hartberg. Für sie ist die Zeit gekommen, sich nach knapp 40 Jahren vom Arbeitsmarktservice zu verabschieden. Mit 1. Jänner tritt sie ihren Urlaub an, der ab 1. März nahtlos in die Pension übergeht. Interimistisch, zwischen Jänner und Anfang März, übernimmt Hartingers Stellvertreter Günter Müller die Leitung. Ab 1. März ist die Friedbergerin Claudia Koglbauer neue Leiterin der Geschäftsstelle. Sie hat sich in einem mehrstufigen Hearing gegenüber drei Mitbewerbern aus ganz Österreich erfolgreich durchgesetzt.