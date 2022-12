Gegen 7.20 Uhr war ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Lkw (Pick-up) samt Anhänger (mobile Hebebühne) auf der A 2 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Auf Höhe Abfahrt Hartberg bemerkte er im Rückspiegel einen Brand. Sogleich hielt er sein Fahrzeug am Pannenstreifen an und verständigte die Feuerwehr.