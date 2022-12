"Nicht schuldig", lautet die prompte Antwort des Angeklagten, als Richter Günther Walchshofer fragt, ob der Vorwurf der Körperverletzung richtig sei. Der Beschuldigte, der sich am Fürstenfelder Bezirksgericht verantworten muss, legt auch sogleich seine Sichtweise dar: Er hielt sich eines Abends mit seiner Freundin in einer oststeirischen Bar auf, als er einen Polizisten erzählen hörte, dass einige Männer ausländischer Abstammung am Hartberger Oktoberfest auf einen Österreicher losgegangen seien. Nachdem der Polizeibeamte das Lokal verlassen hatte, meinte der Angeklagte, dass das ja kein Einzelfall mehr sei.