Am Dienstagvormittag, dem 6. Dezember, ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Güssing (Burgenland): Eine Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Oberwart lenkte ihr Fahrzeug auf der B 57 zwischen Tobaj und Deutsch Tschantschendorf in Fahrrichtung Güssing. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sich auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte in weiterer Folge mit einem Lkw. Die Frau erlag sofort ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.