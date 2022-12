Es ist eine nicht enden wollende Geschichte: Die oststeirischen Gemeinden kämpfen seit zwei Jahren für eine gute Zuganbindung nach Graz. Mit der Argumentation von 1,2 Millionen Nächtigungen, der zweitgrößten Tourismusregion in der Steiermark und einer immer wichtiger werdenden Wirtschaftsregion, wolle man die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) dazu bewegen, die Anbindung in die Landeshauptstadt zu verbessern. "All diese Dinge funktionieren nur, wenn die Halsschlagader funktioniert. Ein Teil davon ist die Autobahn, ein weiterer Teil wäre die Bahn", sagt Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch.