Nach sieben Monaten Bauzeit ist die Sanierung der Krummbachbrücke auf der B 54 (Wechselstraße) in Dechantskirchen nun abgeschlossen. "In die Sanierung der 55 Jahre alten und knapp 300 Meter langen Brücke haben wir in Summe rund drei Millionen Euro investiert", sagt Landesverkehrsreferent Anton Lang bei der feierlichen Verkehrsfreigabe.