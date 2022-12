Die prekäre frauenärztliche Versorgung im Bezirk sorgt für Verzweiflung an beiden Enden des Hörers: Täglich erreichen die Wahlarztordination von Gynäkologin Michaela Allmer-Wels in Grafendorf Anfragen von Frauen. Sie sind auf der Suche nach einem neuen Frauenarzt und werden vielfach abgewiesen, weil Allmer-Wels - ebenso wie der Großteil ihrer Kollegen und Kolleginnen in der Region - keine neuen Patientinnen aufnimmt.