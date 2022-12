16 Tage gegen Gewalt an Frauen

"Das Erste, das ich gelernt habe, war, dass man allein wenig bewirkt"

"Tu was, bevor es geschieht" – die Frauen- und Mädchenberatungsstelle Hartberg-Fürstenfeld lud im Rahmen der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" zum Round Table in der Mittelschule Fürstenfeld.