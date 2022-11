Am kommenden Mittwoch (7. Dezember) ist die Sanierung des zehn Kilometer langen Abschnitts der A 2 Südautobahn zwischen Hartberg und Sebersdorf abgeschlossen. In zwei Phasen wurde das Teilstück erneuert, wobei in jeder der beiden Bauphasen zwei Fahrspuren pro Richtung für den Verkehr zur Verfügung standen.