Die Freiflächen-Fotovoltaikanlage der Stadtgemeinde Hartberg, für die ein beachtlicher Teil des Ghartwaldes in St. Johann in der Haide geopfert werden müsste, ist in aller Munde. Mitverantwortlich für das Projekt ist neben dem Hartberger Gemeinderat Paul Klingenstein auch Christoph Hanslik von der Firma EQV, die sich auf Freiflächen-Fotovoltaikanlagen spezialisiert hat. Die Aufregung um die Anlage im Ghartwald, die inzwischen unter dem Projektnamen "Photovoltaikanlage A2 Hartberg" läuft, versteht man weiterhin nicht und übt Kritik an der negativen Haltung der Landesforstdirektion.