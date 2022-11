Am Montag (28. November) verübte ein vorerst unbekannter Täter einen Einbruchsdiebstahl in die Büroräume einer Baufirma in Fürstenfeld. Bei seinem Einbruch löste er jedoch den stillen Alarm aus und konnte schließlich im Zuge einer umfangreichen Fahndung der Polizei ausgeforscht werden. Bei dem Täter handelte es sich um einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Jennersdorf (Südburgenland).