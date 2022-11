Wirtschaftsgebäude und mehrere Fahrzeuge brannten komplett ab

Ein technischer Defekt eines in einer Lagerhalle abgestellten Fahrzeuges dürfte vermutlich der Grund dafür sein, dass es am Sonntag zu einem Großbrand in einem Wirtschaftsgebäude kam. Acht Feuerwehren standen mit 85 Mann im Einsatz, verletzt wurde niemand.