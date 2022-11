Daniel Süle von der "Sunny Bar" des Hotels "Das Sonnreich" in Bad Loipersdorf zählt nun offiziell zu den zehn besten Barkeepern des Landes. Anfang November qualifizierte sich der Oststeirer für das Finale des "Artisan of Taste", eines Cocktail-Wettbewerbs in Österreich. Ebendort konnte er eine hochkarätige Jury nun von seinen Fähigkeiten erneut überzeugen.

Es war eine ganz besondere Challenge, der sich die Finalisten des "Artisan of Taste"-Wettbewerbs stellen mussten. Es ging nicht nur darum, einen ausbalancierten, einzigartigen Cocktail zu kreieren, diesen innerhalb kürzester Zeit für die Jury beim Finale zuzubereiten und währenddessen auch noch die Zutaten und die Idee hinter dem Drink zu erklären. Die Teilnehmer mussten nämlich auch noch weitere Anforderungen erfüllen: Alle Zutaten, abgesehen von der Basis, mussten möglichst regional bezogen werden und bei der Zubereitung des Drinks durfte kein Abfall entstehen.

Cocktail-Kreation "All Apple On Us" überzeugte Jury

Die Jury, bestehend aus Roland Graf (Journalist), Bernhard Degen (Journalist, "Gault & Millau") und dem Zweitplatzierten des Vorjahres, Marcus Philipp ("The Pink Rabbit", Wien), zeigte sich begeistert von der Kreation des Oststeirers. Sie beurteilte seinen Cocktail, dem er den Namen "All Apple On Us" gab, nach den Kriterien Geschmack, Präsentation, Nachhaltigkeit und Regionalität der Zutaten.

Für den Sieg hat es schlussendlich zwar nicht gereicht – dieser ging an den Grazer Dominik Wolf mit seinem Cocktail "Bananarama" – dennoch sorgte Süle für Begeisterung unter den Jurymitgliedern.