Hohe Wellen schlägt derzeit die geplante Freiflächen-PV-Anlage der Stadtgemeinde Hartberg in einem Waldgebiet. Denn dafür müssten 20 Hektar des Ghartwaldes, der in St. Johann in der Haide liegt, gerodet werden (wir berichteten). An Kritik vonseiten der Bevölkerung mangelt es nicht, die Hartberger Grünen wollen sich jedoch nicht gänzlich gegen das Projekt stellen. "Es gibt eine Krise zu bewältigen und das ist die Klimakrise", sagt Grünen-Gemeinderat Christoph Wallner. Aus diesem Grund habe man im Gemeinderat auch für die Errichtung dieser Anlage gestimmt.