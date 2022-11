Die Stadtgemeinde Hartberg unter Bürgermeister Marcus Martschitsch möchte gemeinsam mit der Energie Steiermark im Ghartwald in St. Johann in der Haide eine Freiflächen-PV-Anlage realisieren. Dafür müssten 20 Hektar Wald gerodet werden. Das stößt auf massiven Gegenwind. Nicht nur von der dortigen Gemeinde, auch Jäger und Land Steiermark legen sich quer. Von der Aufregung will Martschitsch jedoch nichts wissen. Sein Ziel bleibt weiterhin, die Anlage im Laufe des nächsten Jahres fertigzustellen und dann umgehend Strom zu produzieren.