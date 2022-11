Sämtliche Coronabeschränkungen bei Hochzeiten sind derzeit Geschichte, was viele Verliebten im Land dazu bringt, ihre aufgeschobenen Feste im kommenden Frühjahr nachzuholen. Auch die zahlreichen Veranstalter und Hochzeitslocations in der Region dürften sich über diese Entwicklung freuen. Besonders groß ist die Begeisterung derzeit beim Weinschloss Thaller, dem Weinhof Feiergut der Familie Kohl (beide in Großwilfersdorf) und dem Schloss Welsdorf in Fürstenfeld. Sie gehören laut dem Hochzeitsportal "hochzeits-location.info" zu den gefragtesten Veranstaltungsorten der Steiermark.

Acht Millionen Klicks

Die österreichischen Hochzeitsportale www.hochzeit.click und www.hochzeits-location.info haben auf Basis von mehr als acht Millionen Seitenaufrufen die beliebtesten Veranstaltungslocations für Hochzeiten ermittelt. Die Awards wurden kürzlich im Rahmen einer großen Galaveranstaltung im Vienna Ballhaus an die Sieger vergeben. Im Bundesland-Ranking landete das Weinschloss Thaller auf Platz drei, das Weinhof-Feiergut der Familie Kohl auf Platz sieben und das Schloss Welsdorf auf Platz neun.