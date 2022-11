Auf Initiative der LEADER-Region Oststeirisches Kernland in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Hartberg und dem Historischen Verein wurde Universitätsprofessor Peter Filzmaier zu einem Gastvortrag ins Schloss Hartberg gelotst. Er referierte über die mit vielen Fragezeichen versehene Zukunft unserer kränkelnden Demokratie. Anknüpfend an die Feststellung von Bürgermeister Marcus Martschitsch, der bei seinen Begrüßungsworten meinte, dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit sei, nannte Filzmaier das Gründübel einer wachsenden Demokratieverdrossenheit beim Namen. Aus seiner Sicht ist es der schleichende Vertrauensverlust in die Politik.