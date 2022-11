Nur wenige Lichtlein werden in der Adventzeit in der Marktgemeinde Pöllau bei Hartberg leuchten. Wie Bürgermeister Johann Schirnhofer (VP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, werden im Sinne der Energiesparmaßnahmen nur der Hauptplatz und der Christbaum mit Weihnachtsbeleuchtung erhellt werden, im restlichen Ortszentrum bleibt es "dunkel". "So sparen wir nicht nur beim Strom, sondern auch bei den Personalkosten", erklärt Schirnhofer.