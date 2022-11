Eine Flasche qualitativen Wein um drei Euro, Nudeln um 80 Cent oder frisches Brot zu niedrigen Preisen: Der neue Foodpoint-Laden in Hartberg hat am Mittwoch, dem 16. November, im Stibor-Center in der Bahnhofstraße 21 eröffnet. Lebensmittel, die Schönheitsfehler aufweisen, das Mindesthaltbarkeitsdatum knapp überschritten haben oder aus einer Überproduktion stammen, werden hier genauso angeboten wie Drogerie- und Hygieneartikel.