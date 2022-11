Dienstagnachmittag kam es im Bezirk Oberwart zu einem schrecklichen Unfall mit tragischen Folgen: Am Gottfried-Wimmer-Platz in Oberschützen war eine zehnjährige Schülerin von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach Erstversorgung der Rettungskräfte in das Krankenhaus Oberwart und in weiterer Folge in das Landeskrankenhaus Graz gebracht.

Dort ist sie nach Aussage des behandelnden Arztes ihren schweren Verletzungen erlegen, informierte die Landespolizeidirektion Burgenland in einer Aussendung. Die Angehörigen und der beteiligte Pkw-Lenker wurden durch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.