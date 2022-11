Der Bevölkerung zeigen, wie zeitgemäß die Landjugend ist und was man innerhalb des Vereines alles erreichen kann, das hat sich Lukas Kohl aus Neudorf bei Ilz zum Ziel gesetzt. Der 23-Jährige wurde vor kurzem zum neuen Landesobmann der Landjugend Steiermark gewählt, zudem ist er als Agrarreferent auch im Bezirksvorstand vertreten. Obmann-Stellvertreter ist Andreas Höfler aus Stubenberg am See.