Ganz zart streicht die scharfe Klinge über die orangefarbene Haut, die unter dem sanften Druck aufplatzt. Ein weiterer, vorsichtiger Schnitt und schon bilden die feinen Linien ein Oval. Jetzt nimmt Kevin Tombeck ein gezacktes Küchenmesser in die Hand und setzt die Spitze in eine der Rillen. Mit Kraft stößt er sie in das Fruchtfleisch und beginnt zu schneiden. Schließlich fällt das Oval heraus und ein Auge bleibt zurück.