Seit Ende September wird im Kreuzungsbereich der L 405 (Vorauer Straße) und der L 429 (Eichberger Straße) in Rohrbach an der Lafnitz gearbeitet. Ab morgen (16. November) wird die L 429 für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen bis voraussichtlich Ende November gesperrt. Wann genau die Bauarbeiten enden, kann aufgrund der Wetterbedingungen nicht genau vorhergesagt werden, heißt es in einer Aussendung des Landes.