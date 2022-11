16-Jähriger aus Güssing drohte Amoklauf an Mittelschule an

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Güssing hatte am 11. November einen Amoklauf in der Mittelschule in Dornbirn angedroht. Als Motiv gibt er "Neugier" an. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.