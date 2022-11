"Zu unserem Erfolg gehört, dass jeder Einzelne ganz viel Freiheit hat"

Das in Großsteinbach beheimatete Beschäftigungsprojekt LEO feiert 20 Jahre. Geschäftsführer Peter Prettenhofer spricht über den Erfolg, warum Sinn in der Arbeit so wichtig ist, wann sich Mitarbeiter wohlfühlen und warum Nachhaltigkeit die Firma belebt.