Am Samstag, dem 12. November, brachen zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 20 und 24 Jahren in ein Wohnhaus in Oberwart ein. Sie dürften zwischen 4 und 5 Uhr Früh die Kellertür des Hauses aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft haben. Nachdem sie diverse Räume nach potenzieller Beute durchsucht hatten, betraten sie schließlich ein Schlafzimmer: Durch den Schein ihrer Taschenlampen erwachte der 17-jährige Sohn des Hausbesitzers und wurde auf die Einbrecher aufmerksam. Die beiden Täter ergriffen in weiterer Folge die Flucht, konnten jedoch ein iPad und ein iPhone erbeuten.