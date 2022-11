In der 77-jährigen Geschichte der Jungen ÖVP gab es bisher 20 Obmänner. Das hat sich nun geändert: Am 31. Landestag in Hartl wurde mit Antonia Herunter am Samstag, dem 12. November, erstmals eine Frau an die Spitze der JVP gewählt. Von 143 Stimmberechtigten sprachen sich 142 für Herunter als neue Obfrau aus. Das gleicht einem Anteil von 98,6 Prozent. Ihre Dankesrede nutzte sie unter anderem, um sich "jungen" Themen wie Nachhaltigkeit oder leistbarem Wohnen zu widmen.

Nach zehn Jahren als Obmann übergab Lukas Schnitzer am Gelände der MM Kanal-Rohr-Sanierung GmbH in Hartl nun das Amt an Herunter. "Das letzte Jahrzehnt ist unglaublich schnell vergangen", blickt der Hartberger auf seine Karriere bei der JVP zurück. "Ich kann mich noch erinnern, als ich im November 2012 mit dem roten Dreier-Golf meiner Mutter zum Landestag in Leoben gefahren bin und dort das Amt übernommen habe." Er betont zudem, wie stark die Junge ÖVP im Moment aufgestellt sei, was auch daran zu erkennen sei, dass es momentan mehr als 560 junge ÖVP-Gemeinderäte gebe. Für seine Verdienste bekam er das Goldene Ehrenzeichen der Bundes-JVP verliehen.

Zahlreiche Ehrengäste

Auch die steirische JVP überreichte zehn Goldene Ehrenzeichen, zudem wurden Preise für die besten Ortsgruppen (Fürstenfeld und Bad Radkersburg), die beste Bezirksgruppe (Hartberg-Fürstenfeld) und das beste Projekt (Deine Lehre in der Südoststeiermark) vergeben.

Hartls Bürgermeister Hermann Grassl konnte gemeinsam mit Hausherrn Markus Mogg zahlreiche Ehrengäste begrüßen, unter anderem Landeshauptmann Christopher Drexler, Landeshauptmann a.D. Hermann Schützenhöfer, Landesrätinnen Juliane Bogner-Strauß und Barbara Eibinger-Miedl sowie Landesrat Werner Amon und Staatssekretärin Claudia Plakolm. Drexler, der vor 31 Jahren ebenfalls Obmann der steirischen JVP gewesen war, findet klare Worte für die Zukunft der "politischen Nachwuchsschmiede": "Wir sind gekommen, um zu bleiben." Am Nachmittag vor dem Landestag hatte er übrigens auch am Wirtschaftsstammtisch der Gemeinde Hartl teilgenommen.