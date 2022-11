Viel Gegenwind von der neu gegründeten „Jüdischen Gemeinde in Wagerberg“ bläst derzeit dem Bad Waltersdorfer Bürgermeister Josef Hauptmann ins Gesicht (wir berichteten). Er beruft sich darauf, in seiner Funktion als Baubehörde 1. Instanz gesetzeskonform gehandelt zu haben, indem er das halbfertige Bauprojekt amtlich stoppen ließ. Es gebe für die durchgeführte Bebauung in dieser Form keinen gültigen Baubescheid, sagt er klipp und klar.