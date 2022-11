Beim Leistungspflügen der Landjugend Steiermark, das im Sommer in Burgau stattgefunden hat, kürte sich Andreas Haberler als Vertreter der Bezirks-Landjugend Hartberg zum Landessieger in der Kategorie "Drehpflug Spezial". Auch das Bundesfinale im Herbst konnte der Oststeirer für sich entschieden und so wird er 2023 Österreich bei der Pflüger-WM in Lettland vertreten.

In Graz geehrt

Aufgrund seiner Leistungen wurde der Landwirt aus Schildbach (Hartberg Umgebung) diese Woche in Graz von Landeshauptmann Christopher Drexler geehrt: "Ich freue mich sehr über die Anerkennung durch das Land Steiermark", sagt Haberler.

Andreas Haberler wurde diese Woche in Graz geehrt © Privat

Sponsoren gesucht

In knapp einem Jahr muss er sich wieder auf dem Feld beweisen. Ende Oktober 2023 reisen 64 Teilnehmer aus aller Welt nach Lettland, um in den diversen Pflüger-Bewerben gegeneinander anzutreten. Der Aufwand für die Teilnahme ist jedoch enorm: Traktor und Pflug müssen von Schildbach aus in den Nordosten überstellt werden.

Eine kostspielige Angelegenheit, wie Haberler weiß, deshalb sucht er aktuell nach Sponsoren. Insgesamt wird mit einem finanziellen Aufwand von 15.000 bis 20.000 Euro gerechnet. "Ein Teil wird von der Landjugend übernommen", sagt der Oststeirer, der sich über weitere Unterstützung freuen würde.