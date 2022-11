Mit Wut und Unsicherheit kämpft derzeit ein Rinderbauer aus dem Raum Wenigzell. Vor wenigen Tagen hat er in der Nähe seines Hofes, am Lagerplatz für sein Winterfutter, mehrere Löcher an einigen Silorundballen entdeckt. In einem steckte eine medizinische Spritze samt Nadel, weitere Spritzen lagen in der Nähe der folierten Rundballen verstreut.

Polizei bittet um Hinweise

"Ein Lausbubenstreich ist das nicht mehr, abgesehen davon, dass das Winterfutter aufgrund der Löcher in den Folien nun zu schimmeln beginnt, weiß man nicht, ob das Futter nicht womöglich vergiftet wurde. Die Ballen müssen zur Sicherheit entsorgt werden", so der 46-jährige Oststeirer. "Auch weil Nadeln im Inneren sein könnten." Vermutungen, der dahinter stecken könnte, hat er noch keine.

Am Gelände lagen noch mehr Arztspritzen verstreut © kk

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Vorau unter 0359133 6239-100 entgegen.