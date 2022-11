Zu einem tragischen Unfall ist es am Donnerstagvormittag gekommen. Auf der Gleichenberger Straße (B66) zwischen Ottendorf und Ilz kippte in einer Rechtskurve ein Lkw mit Anhänger - beladen mit 550 Ferkeln - um. Am Steuer saß ein60-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg.

Nach dem Unfall rannten die Schweine frei auf der Straße herum. Die Feuerwehren Ilz und Ottendorf, die im Einsatz standen, versuchten die Tiere einzufangen. Vor Ort verendeten 46 Tiere und drei Ferkel mussten über Anordnung der anwesenden Amtstierärztin von ihrem Leid erlöst werden. Die im Anhänger verbliebenen Tiere wurden auf mehrere Viehtransporter umgeladen. Seitens der Amtstierärztin konnten keine Mängel nach dem Tiertransportgesetz festgestellt werden.