Der Fußball spielte bei Anna (geborene Kandlbauer) und Patrick Stachel Amor: Auf dem Fußballplatz in Rabenwald haben sich die Wenigzellerin und der Pöllauer im Jahr 2013 kennengelernt. Ein Jahr später wurden die Fußballspielerin und ihr damaliger Trainer des DSG Rabenwald ein Paar, das mittlerweile viel mehr verbindet als nur das runde Leder.

Gemeinsames Zuhause

Im Jahr 2016 wurde ihre Tochter Lina Sophia geboren, zwei Jahre später folgte Sohn Finn Leander. Gemeinsam schufen sich die Pflegeassistentin in der Hauskrankenpflege im Raum Pöllau und der Berufslastwagenfahrer bei der Landwirtschaft der Eltern von Anna in Wenigzell ein behagliches Zuhause für sich und ihre Kinder.

Während Anna noch aktiv in der Frauenoberliga Süd spielt, hat Patrick seine Fußballschuhe und Trainertätigkeit aber mittlerweile an den Nagel gehängt.

Heiratsantrag mitten im Lichtermeer

Bis zum Heiratsantrag musste sich Anna jedoch etwas gedulden. Mitten in einem Lichtermeer beim Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf war es im Dezember 2020 so weit und Patrick stellte seiner Anna die Frage aller Fragen - mit Mundmaske natürlich, war es doch mitten in der Corona-Zeit. Das "Ja" ließ nicht lange auf sich warten.

Patrick und Anna Stachel mit ihren Kindern Lina Sophia und Finn Leander © Rene Strasser

Im Juni 2021 schlossen die 31-Jährige und der 34-Jährige im Standesamt Pöllau den Bund der Ehe. Ein Jahr später folgte im September in Wenigzell die kirchliche Trauung und ein perfektes, ausgelassenes Hochzeitsfest mit Familie, Freunden und Nachbarn, das nicht nach 90 Minuten abgepfiffen wurde, sondern bis in die frühen Morgenstunden weiterging.

An beiden Tagen durfte "Amor" in Form der Fußballmannschaft natürlich nicht fehlen: Die Mitspielerinnen von Anna stießen mit den beiden an. Geflittert wird nächstes Jahr gemeinsam mit den Kindern auf Kreta.

