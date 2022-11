Nach Korsika-Unwetter: Kabarettabend für schwerverletzten Pinggauer

Kultur-Wirt Franz Schwammer veranstaltet am Samstag, 3. Dezember, die "Lange Nacht des Kabaretts" in Pinggau. Die Einnahmen des Abends gehen an einen Pinggauer, der heuer bei den Unwettern auf Korsika schwerst verletzt wurde.