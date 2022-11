Zwei orange Kürbisse stehen neben einer Holzkiste, auf der drei Namen stehen: Flauschi, Leo und Linus. Eben jene drei Kätzchen lassen sich gerade auf einer Bank die Sonne auf den Bauch scheinen. Im weitläufigen Innenhof findet man neben einer Rutsche, auch eine Sandkiste und einige Bobbycars. Der Höllerhof in St. Lorenzen am Wechsel ist ein Paradies für Kinder. Für die Initiative "Schule am Bauernhof" wurde er – wie auch Franz Matschinegg aus Waldbach – für den Agrarinnovationspreis "Vifzack" der Landwirtschaftskammer Steiermark nominiert.