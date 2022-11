Am Montag, dem 7. November, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ottendorf gegen 12.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall nach Walkersdorf gerufen: Eine Pkw-Lenkerin dürfte aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Auto von der Straße ab und gegen eine Straßenlaterne geprallt sein. Aufgrund des Aufpralls überschlug sich das Auto und kam schließlich in einem Graben am Dach zum Liegen kam. Die Lenkerin wurde beim Eintreffen der Feuerwehr Ottendorf bereits von zwei First Responders betreut. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Die FF Ottendorf stand mit zehn Personen und drei Fahrzeugen im Einsatz. Sie bargen das Unfallauto und räumten die Straße frei. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei, das rote Kreuz und die Frist Responder vor Ort.