Ein junger Oststeirer kommt gemeinsam mit seinem Vater in den Gerichtssaal. Er ist bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Betrugs, Einbruchdiebstahls und Verstoß gegen das Suchtmittelgesetz. "Weiß Ihr Bewährungshelfer, dass Sie heute hier sind?", will Richter Günther Walchshofer von dem Angeklagten, der sich zum wiederholten Male wegen Betrugs verantworten muss, wissen. "Nein, der weiß nix", meint dieser. "Sie sind erst im August aus dem Gefängnis entlassen worden", schüttelt der Richter den Kopf, "da wäre es schon sinnvoll, Ihrem Bewährungshelfer so etwas mitzuteilen." Der Beschuldigte meint, er hätte ihn schon lange nicht mehr gesehen. "Und ein Telefon haben Sie nicht?" Keine Antwort.