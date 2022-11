Praxis in Pinggau

Neuer Zahnarzt schließt Versorgungslücke im Wechselland

Am Hauptplatz in Pinggau wurde die neue Zahnarztpraxis von Navid Zehi eröffnet. Der Spezialist sichert ab sofort die zahnmedizinische Versorgung in der Region Wechselland und darüber hinaus.