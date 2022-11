Helene Lechner und Alexander Benkö haben sich ihr Familienleben in ihrem Eigenheim mitten in der Fürstenfelder Innenstadt anders vorgestellt. Seit wenigen Monaten grenzt direkt an ihr Grundstück in der Nähe der Pfeilburg eine neu angelegte Hundewiese, auf der regelmäßig in den Abend- und Nachtstunden sowie früh am Morgen, laut ihren Angaben, ordentlich Radau herrscht (siehe Video).