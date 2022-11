Die Wiener EAA Immobilien Management-Consulting GmbH hat beschlossen, die Objekte Wagerberg 33 und 100 dem Gedenken an die Opfer des Faschismus und des Holocaust zu widmen. Die neue "Jüdische Gemeinde Wagerberg" sorgt für großen Unmut in der Grazer Kultusgemeinde - wir haben berichtet. Erstmals wurden in der Causa rund um die umstrittene Baustelle im Bad Waltersdorfer Ortsteil offizielle Namen genannt. Der Verein gilt als registriert und hat genaue Pläne. Nun ermittelt aber Bundeskriminalamt wegen möglicher Gesetzesbrüche.

"Pilger" aus der Ukraine

Laut Auszug aus dem Zentralen Vereinsregisters im Innenministerium steht Mykyta Zinchenko dem Verein als Obmann vor. Er wird seitens des neuen Vereines auch als Präsident gehandelt. Yelyzaveta Krementsova ist im ZVR als dessen Stellvertreter angeführt. Zinchenko dürfte sich laut Angaben durch die Jüdische Gemeinde aktuell in der Ukraine befinden. Er spreche kein Deutsch und sei für ein persönliches Interview schwer zu erreichen.

Ziel des Vereines - laut eigenen Angaben zählt er aktuell "mehr als 10 Mitglieder" - ist eine Einrichtung eines Kulturzentrums und eines Museums zum Gedenken an die Opfer von Holocaust und Faschismus. "Wir sagen nein zu Faschismus, nein zu Diskriminierung, nein zu Fremdenfeindlichkeit", hieß es in einer E-Mail an die Kleine Zeitung. Man möchte damit "Touristen und Pilger aus der Ukraine locken".

Kritik an Bürgermeister

Die Baustelle im Bad Waltersdorfer Ortsteil sorgt seit Monaten für Aufsehen: Nach einer behördlichen Sperre wurden Versiegelungen durchbrochen und Absperrungen entfernt. Wochenlang wurde ohne Genehmigung weitergearbeitet. Die Gemeinde unter Bürgermeister Josef Hauptmann (ÖVP) übergab die Causa an die Staatsanwaltschaft Graz.

Ursprünglich als Luxuswohnungen deklariert, ist nun laut EAA ein Gedenkkomplex mit Skulpturen und Häusern geplant. "Wir sind sicher, dass der Grund für die Blockaden ein bewusster Machtmissbrauch der Marktgemeinde gegenüber der EAA-Gruppe ist. Unsere Gemeinde ist die Geisel dieser Situation, denn es war die EAA, die uns das Gelände des Wagerberg 100 kostenlos zur Verfügung gestellt hat, um das Holocaust- und Faschismus-Gedenkmuseum zu errichten", so weiter.

Kultusamt informiert

Entgegen aller festgelegten Statuten und juristischen Richtlinien im österreichischen Israelitengesetz zur Wahrung einer jüdischen Religionsgemeinschaft, sieht sich die neue "Jüdische Gemeinde Wagerberg 100" aber alles andere als religiös: "Die Gemeinde ist nicht religiös. Eine Synagoge und Religion sind nicht vorgesehen", heißt es in einem Schreiben.

Elie Rosen, Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz © Jürgen Fuchs

Indes hat die Jüdische Gemeinde Graz das Bundeskriminalamt in Wien eingeschaltet. Das Kultusamt ermittelt aktuell. Elie Rosen, Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz, ist erzürnt und ortet einen schweren Missbrauch. "Eine solche Gemeinde setzt voraus, dass dahinter auch eine jüdische Religionsgemeinschaft steht. Nach Einblick ins österreichische Register für Judentum haben wir festgestellt, dass es hier keinen einzigen Neuzugang gibt", so Rosen. Auch meint der Präsident, sei der örtlichen Behörde wohl ein Fehler in der Zulassung des Vereinsnamens unterlaufen.

Die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld möchte zunächst die Ergebnisse des Bundeskriminalamtes abwarten, ehe sie einschreitet. "Ist der Name tatsächlich rechtswidrig, dann können wir dem Verein amtlich untersagen, ihn zu führen", so Referatsleiter Bernd Holzer.