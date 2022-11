Die letzte Palatschinken-Party ist quasi schuld, dass die Initiative "Von Mama zu Mama Oststeiermark" (VMZM) nun ein neues Hauptquartier an alter Stelle in Hartberg hat. "Bei der Veranstaltung war so ein Trubel. Wir sind aus allen Nähten geplatzt, da hab ich beschlossen, dass wir uns vergrößern", erzählt VMZM-Gründerin Sarah Bauernhofer.

Wickeltisch und mehr

Gesagt, getan: Gemeinsam mit Vermieterin Ingrid Pieler machte sie sogleich Nägel mit Köpfen und verhandelte alles aus. Nur wenige Tage nach der Party wurde am 24. Oktober in die neuen Räumlichkeiten direkt gegenüber vom alten Standort in der Michaeligasse 12 umgesiedelt. Auf den mehr als 70 Quadratmetern – doppelt so viel wie am vorherigen Standort, der nun als Lager genutzt wird – gibt es nicht nur eine Küchennische und ein kleines Bad samt Wickeltisch, sondern vor allem einen großen Spielbereich für Kinder.

"Das ist der nächste kleine Meilenstein für uns", sagt die Oststeirerin, die bereits zahlreiche Veranstaltungen im neuen alten Standort geplant hat. Von der nächsten Palatschinken-Party am 24. November bis hin zum Frühchen-Frühstück oder den Erste-Hilfe-Kursen. Der 33-Jährigen ist es vor allem ein Anliegen, dass sich Mütter hier treffen und in Ruhe einen Kaffee trinken können, während die Kinder spielen. "Es ist aber nicht nur Spaß, sondern auch eine tolle Möglichkeit zum Netzwerken und Spendensammeln für VMZM", so Bauernhofer.

Membercard feiert Geburtstag

Ein wichtiger Baustein in puncto Spenden ist auch die VMZM-Membercard, die genau vor einem Jahr ins Leben gerufen worden ist. Bei einem Jahresbeitrag von 36 Euro erhalten Besitzerinnen der Membercard zahlreiche Prozente und Privilegien bei Kooperationspartnern in der ganzen Oststeiermark, etwa bei Geschäften, Gastronomiebetrieben, aber auch in Thermen und bei Veranstaltungen.

Nach aktuellem Stand gibt es 622 Membercard-Besitzerinnen, laufend werden es mehr. Für Bauernhofer ist die Mitgliedschaft vor allem eine gute Möglichkeit, um VMZM zu unterstützen: "Mit diesen 36 Euro pro Karte und Jahr können wir gut kalkulieren und unser ganzes Tun finanzieren. Ich kaufe damit nicht nur Lebensmittelgutscheine, sondern zahle etwa auch die Miete." So hat sich laut Bauernhofer aus einer "Mini-Facebook-Gruppe bereits ein kleines Unternehmen mit wirtschaftlichem Wert für die Allgemeinheit" entwickelt.

Im Oktober 2021 wurde die VMZM-Membercard ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es 622 Mitglieder © VMZM

Darüber hinaus sei es eine Win-Win-Win-Situation, so die VMZM-Gründerin: "Wir als VMZM haben etwas davon, die Besitzerinnen bekommen Vorteile und auch die teilnehmenden Betriebe profitieren, weil sie so bekannter werden und unsere Community erreichen." Rund 30 kleine und große Betriebe aus der Region, die für die Kooperation ebenfalls einheitlich 36 Euro bezahlen, seien bereits dabei, weitere gerne willkommen, sagt Bauernhofer, die betont, dass angesichts der momentanen gesellschaftlichen Lage und Teuerung die VMZM-Hilfeleistungen von zahlreichen Familien auch dringend benötigt würden.