Glocken läuten, Ketten rasseln: "Ich bin schon ganz aufgeregt"

Die Perchtenlauf-Saison steht in den Startlöchern. In Strallegg geht es schon am Wochenende los, in Ottendorf nehmen gleich 700 Perchten und Krampusse teil. Der zehnjährige Johannes Gerstl ist einer davon.