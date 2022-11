Bei den aktuellen Temperaturen denken noch die wenigsten an weiße Pisten, Germknödel und Jagatee. Die Skisaison rückt jedoch mit großen Schritten näher. In rund vier Wochen planen die oststeirischen Skiliftbetreiber ihre Lifte zu öffnen. Das Skigebiet Hauereck in St. Kathrein am Hauenstein soll etwa am 8. Dezember wieder für den Skispaß bereitstehen. "Die Kinderpreise bleiben gleich wie im vergangenen Jahr, bei den Erwachsenen und Jugendlichen liegt die Preiserhöhung zwischen acht und neun Prozent", sagt Geschäftsführer Hannes Willensdorfer. "Bis Weihnachten haben wir nur am Wochenende geöffnet, dann täglich."