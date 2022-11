Nach den anfänglichen Protesten gegen den neuen Parkplatz in der Feistritzgasse in Fürstenfeld (wir berichteten), laufen auch die Bauarbeiten nicht gerade reibungslos ab. Inzwischen musste der Eröffnungstermin bereits zweimal verschoben werden und auch die Kosten für die Errichtung schießen in die Höhe.