Dass Feuerbestattungen auch am Land zunehmen, ist nichts Neues. "Aus hygienischen Gründen", wie Gerald Jeitler von der Bestattung Wilfinger in Hartberg zu berichten weiß. Ein Trend, der sich mit Corona einmal mehr gegenüber traditionellen Erdbestattungen durchgesetzt hat. 60 Prozent aller Verstorbenen in Hartberg etwa werden dem Feuer übergeben. Neu ist allerdings nun, dass sich immer mehr Menschen für eine "Express-Einäscherung" entscheiden und nicht wie bisher im Sarg, sondern in der Urne zur Kirche gebracht werden.