Bürgermeister Josef Hauptmann kommt in der Causa rund um die "illegale" Baustelle in Wagerberg nicht zur Ruhe. Den Ortschef beschäftigen laufende Drohschreiben, die an ihn über die Gemeinde gerichtet werden. Wegen einer angeblichen Bestechlichkeit werde man ihn bei der Staatsanwaltschaft anzeigen, hieß es mehrfach. Absender waren externe Vertreter der mit der Baustelle beauftragten Wiener Baufirma EAA Immobilien Management-Consulting GmbH.