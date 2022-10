Die plötzliche Stille bricht über den Raum herein, lässt den Sesselkreis andächtig verstummen. Nur die Schritte von Birgit Anderwald sind zu hören, als sie in die Mitte des Kreises geht und dort eine stehengebliebene Uhr und ein Grabherz hinlegt. Danach wieder Stille. "Der Moment, wenn der Tod eintritt, ist ganz speziell, als würde gerade die Erde stillstehen", unterbricht Anderwald das Schweigen und lässt wieder Wörter einziehen in den Raum in der Fachschule Vorau, in dem an diesem Tag ein sogenannter Letzte-Hilfe-Kurs stattfindet.