"Meinem Sohn wurde am Schlosspark Parkplatz die Scheibe an der Fahrerseite seines Autos eingeschlagen", schrieb Alexandra Singer verärgert am Montag (24. Oktober) auf Facebook. Das Posting wurde bis dato 552 Mal geteilt. Zu dem Vandalenakt im oststeirischen Ort Pöllau dürfte es am Montag zwischen acht und 16 Uhr gekommen sein, die Familie und die Polizei suchen nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei Kaindorf unter 059 1336 234100 melden.