Sebastian Koller: "Die Sommerspiele waren ein Fest der Ehrenamtlichkeit"

Unter dem Motto "Das macht Österreich gut" schauen wir uns am Feiertag an, was im Ehrenamt geleistet wird. Als Trainer des Teams Dornau weiß Sebastian Koller, wie wichtig es ist - für die beeinträchtigten Sportler, aber auch für ihn und das ganze Team.